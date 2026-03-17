Météo | Froid persistant au programme pour cette nuit

Selon les dernières prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM), la nuit sera marquée par un ciel nuageux sur l’ensemble du pays, avec des pluies attendues sur les zones côtières de l’Est.

Dans son bulletin, l’INM signale également des vents forts au Nord et à l’Est, et alerte sur une mer très agitée, appelant ainsi à la vigilance.

Côté températures, le froid persiste, particulièrement sur les hauteurs de l’Ouest où les minimales oscilleront entre 5°C et 10°C. Sur le reste du territoire, le mercure variera entre 11°C et 16°C.

Y. N.