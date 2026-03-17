CAN 2025 | Le titre retiré au Sénégal et attribué au Maroc !

La Confédération africaine de football a rendu sa décision mardi après les incidents de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations entre le Maroc et le Sénégal.

Dans un communiqué publié ce mardi 17 mars, la CAF a annoncé avoir statué, suite à l’appel introduit par la Fédération royale marocaine de football (FRMF) concernant l’application des articles 82 et 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations.

Le Jury d’appel de la CAF a ainsi indiqué que l’appel introduit par le Maroc est déclaré recevable en la forme et fondé et a de ce fait annoncé la défaite du Sénégal par forfait lors de la finale de la CAN 2025 disputée le 18 janvier.

Il considère, par ailleurs, que le comportement de l’équipe du Sénégal relève du champ d’application des articles 82 et 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations, lit-on notamment dans le communiqué

Le Maroc est finalement déclaré vainqueur sur tapis vert (3-0).

Entre choc, colère et indignation, cette annonce a été pointée du doigt par les supporters sénégalais qui dénoncent « une mascarade», « un préjudice historique pour le football africain » ou encore un véritable « hold-up »

Des supporters de différents pays apportent leur soutien, ce soir, au Sénégal et affirment que le communiqué de la CAF «ne changera rien au résultat acquis à la sueur des joueurs sénégalais sur la pelouse de Rabat ».

Y. N.