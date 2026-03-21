Concert évènement | Jazz et musiques improvisées

Dans le cadre de son engagement constant en faveur de la transmission, du dialogue artistique et de l’excellence musicale, la Fondation Hasdrubal inaugurera, le 22 mars 2026, une nouvelle session d’échanges, de formation et de création consacrée au Jazz et aux musiques improvisées

Cet événement, prévu pour 28 mars 2026 à 19h30 à la Cité de la Culture de Tunis, est organisé en partenariat avec le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP), le Théâtre de l’Opéra de Tunis et la Télévision Nationale Tunisienne, avec le soutien de l’Institut français de Tunisie (IFT) et de l’Ambassade de France.

Pour cette édition, Laurent Jost, directeur musical de la Fondation Hasdrubal, a convié Stéphane Payen, directeur du département Jazz et musiques improvisées du CNSMDP, accompagné de 11 membres de cette prestigieuse institution et le violoniste Zied Zouari, accompagné de 22 musiciennes et musiciens tunisiens.

Durant une semaine, artistes et étudiant.e.s partageront expériences et pratiques autour d’un large éventail d’esthétiques, de spécialités instrumentales et vocales : batterie, guitare, contrebasse / basse, piano, saxophone, trompette, trombone, clarinette, flûte, oud, kanun et voix.

Point d’orgue de cette résidence artistique, la Fondation Hasdrubal produira un concert inédit « Jazz et musiques improvisées » qui réunira plus de 30 artistes et qui sera enregistré par la Télévision Nationale Tunisienne.

Fidèle aux valeurs de la Fondation Hasdrubal et de ses partenaires institutionnels, cet événement sera accessible gratuitement aux étudiantes et aux étudiants tunisiens, sur présentation d’un justificatif de scolarité et dans la limite des places disponibles

Cette soirée exceptionnelle offrira au public une rencontre musicale rare entre des artistes issus de traditions et de parcours différents, dans un esprit d’écoute, de liberté et de création partagée.

Communiqué