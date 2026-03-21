JMC 2026 | Prolongation des candidatures jusqu’au 29 mars

Les organisateurs des Journées musicales de Carthage (JMC) ont annoncé, ce samedi 21 mars 2026, la prolongation de l’appel à candidatures pour sa 11e édition.

Dans une note adressée aux musicien·ne·s de Tunisie, d’Afrique, du monde arabe et d’ailleurs, les JMC ont précisé que le délai de dépôt des dossiers a été repoussé jusqu’au 29 mars 2026.

« Vous avez encore le temps de rejoindre une plateforme musicale internationale… Vous portez un projet musical contemporain, original et innovant ? C’est votre opportunité », ont-ils commenté pour encourager les artistes.

Pour rappel, la 11e édition des JMC se tiendra du 3 au 10 octobre 2026.

Y. N.