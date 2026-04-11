Les volets de la réforme des caisses de sécurité sociale en Tunisie

Le système de protection sociale tunisien traverse une crise structurelle profonde, avec un déficit cumulé de la CNRPS (retraite secteur public) et de la CNSS (secteur privé) dépassant 2,5 milliards de dinars fin 2025. Ces difficultés sont alimentées par le vieillissement démographique, la baisse du ratio actifs/retraités (tombé à 3,8:1 en moyenne), l’économie informelle et la hausse des pensions. La réforme de ce système portera sur plusieurs volets, indiqué l’expert en sécurité sociale Hedi Dahmen, lors de son intervention ce samedi 11 avril 2026 dans sur Diwan FM. (Photo: Visite du président Saïed à l’hôpital Rabta en septembre 2022).

Il est important de commencer par une réforme globale du cadre législatif, qui ne répond plus aux besoins de la société ni à l’émergence de nouveaux métiers, a estimé l’expert, en insistant sur la réforme, également, de l’organisation administrative des caisses sociales (retraite et sécurité sociale), jugée obsolète et ne répondant plus aux besoins actuels en matière de gouvernance, de transparence et de saine gestion des ressources financières et humaines.

M. Dahmen a proposé, dans ce contexte, la création d’une caisse de retraite centrale, les pensions étant la fonction première de la sécurité sociale en général, ainsi que d’une caisse de recouvrement centrale regroupant les secteurs public et privé, et d’une autre caisse centrale pour la logistique et les services publics.

L’expert a, par ailleurs, souligné que la création de ces caisses implique le retrait de tous les services non liés à la sécurité sociale aux caisses de sécurité sociale existantes (CNRPS et CNSS), tels que les prêts sociaux, les prêts étudiants, les pensions alimentaires et les services immobiliers et financiers.

«Ces services alourdissaient les caisses sociales et les détournent de leur mission principale, qui est le versement des pensions et la prestation de services sociaux», a-t-il justifié, en rappelant que l’une des raisons des déficits des caisses sociales est que leurs engagements financiers dépassent leurs recettes.

I. B.