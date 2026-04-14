Le procès de Bsaies et Zeghidi en appel reporté

La Cour d’appel de Tunis a décidé, ce mardi 14 avril 2026, de reporter l’examen du dossier des journalistes Mourad Zeghidi et Borhen Bsaies.

La chambre criminelle près la Cour d’appel a fixé la prochaine audience au 28 avril courant et ce en réponse à une requête formelle du collectif de défense des deux prévenus, et ce, pour préparer ses plaidoiries.

Par ailleurs, selon une source judiciaire citée par l’agence Tap, la Cour a rejeté les demandes de libération de Mourad Zeghidi et Borhen Bsaies, qui contestent vigoureusement les accusations d’infractions à caractère financier et d’évasion fiscale dans cette affaire, pour laquelle ils ont été condamnés, en première instance, à trois ans et demi de prison ferme chacun.

Y. N.