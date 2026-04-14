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Tunisie-Canada | Vers un nouvel élan de la coopération culturelle

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14 avril 202614 avril 2026
Tunisie-Canada | Vers un nouvel élan de la coopération culturelle

La mnistre des Affaires culturelles, Amina Srarfi, a reçu l’ambassadeur du Canada en Tunisie, Alexandre Bilodeau, pour échanger autour du renforcement de la coopération culturelle entre les deux pays.

Les discussions ont notamment porté sur le domaine musical, à travers des projets d’échange, de formation académique et de résidences artistiques.

La participation canadienne à des manifestations culturelles en Tunisie a également été évoquée.

La rencontre a enfin permis d’aborder la célébration prochaine des 60 ans de la première Ambassade du Canada au Maghreb, avec une programmation en cours.

Communiqué

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