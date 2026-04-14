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Tunis | « Le Rêve américain » à l’IFT  (Vidéo)

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14 avril 202614 avril 2026
Tunis | « Le Rêve américain » à l’IFT  (Vidéo)

L’ Institut français de Tunisie (IFT) propose la projection du film « Le Rêve américain » de Anthony Marciano, pour le mercredi 15 avril à 18h

La projection est programmée à l’auditorium de l’IFT à 18h et les billets (6 dinars) sont en vente à l’accueil de l’IFT et en ligne sur son site web.

—- Résumé —-

VOSTFR

Personne n’aurait parié sur Jérémy, coincé derrière le comptoir d’un vidéo club à Amiens, ou sur Bouna, lorsqu’il faisait des ménages à l’aéroport d’Orly. Sans contacts, sans argent et avec un niveau d’anglais plus qu’approximatif, rien ne les prédestinait à devenir des agents qui comptent en NBA.

Inspiré d’une histoire vraie, ce film raconte le parcours de deux outsiders qui, grâce à leur passion absolue pour le basket et leur amitié indéfectible, ont bravé tous les obstacles pour réaliser leur Rêve américain.

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