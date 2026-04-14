​Djerba | Dates du pèlerinage de la Ghriba 2026

​L’île de Djerba s’apprête à accueillir le pèlerinage annuel juif à la synagogue de la Ghriba, dont les dates ont annoncées, ce mardi 14 avril 2026, par le Comité d’organisation.

Dans une déclaration accordée à l’agence Tap, Perez Trabelsi, président du comité d’organisation a précisé que le pèlerinage de la Ghriba se déroulera cette année du 30 avril au 6 mai 2026.

Perez Trabelsi a précisé que la visite sera « ouverte à tous, qu’ils proviennent de Tunisie comme de l’étranger», soulignant une volonté de retrouver progressivement le rythme normal de cette manifestation religieuse et culturelle.

​Le président du comité a tenu à saluer les efforts déployés par les différentes autorités pour garantir le bon déroulement des rites et assurer une sécurité optimale aux visiteurs. Pour Perez Trabelsi, cet événement dépasse le cadre purement religieux : ​« La Tunisie et l’île de Djerba resteront à jamais une terre de tolérance, de coexistence et de paix. », a-t-il lancé.

Y. N.