Tunisie l Pluies et baisse des températures à partir de dimanche

Le beau temps n’aura duré que quelques jours, puisque l’Institut national de météorologie (INM) annonce pour demain, dimanche 12 avril 2026, un retour des pluies et des vents accompagnés d’une baisse des températures pendant plusieurs jours.

Les averses seront éparses dans les régions de l’ouest. Elles s’étendront progressivement vers le nord dans l’après-midi et seront parfois orageuses et localement fortes, avec des cumuls de 20 à 40 millimètres, accompagnées de grêle localisée et de vents violents lors des orages.

Les vents seront également forts, atteignant jusqu’à 70 km/h dans les régions du centre et du sud, provoquant des tempêtes de sable et de poussière localisées.

La pluie se poursuivra le lundi 13 avril dans les régions du nord et du centre, devenant parfois orageuse et forte en fin d’après-midi et durant la nuit.

Le mardi 14 avril, la pluie s’étendra localement vers le sud, accompagnée d’une baisse progressive des températures.

I. B.