Tunisie | Un gisement solaire exploitable de 3000 heures par an

L’impératif de transition énergétique en Tunisie s’impose comme une priorité nationale. Face à un déficit énergétique de l’ordre de 65 % des besoins nationaux en 2025, la Tunisie doit réduire cette dépendance en exploitant la «mine d’or» inépuisable des énergies renouvelables, avec un gisement solaire de plus de 3 000 heures par an.

C’est ce qu’a indiqué Imed Landolsi, le directeur de l’énergie éolienne et de la biomasse à l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME), dans un entretien à l’agence Tap, ajoutant que, pour transformer ce potentiel en levier de croissance, la Tunisie a adopté une stratégie audacieuse à l’horizon 2030, qui repose sur trois objectifs portant sur une réduction de 30 % de l’intensité énergétique, l’intégration de 35 % d’énergies renouvelables dans le mix électrique et un engagement climatique fort visant à réduire l’intensité carbone de 45 %.

«L’objectif de porter la part de la Tunisie des énergies renouvelables à 35 % de son mix énergétique, d’ici 2030 [alors qu’il n’est qu’à 4% aujourd’hui, Ndlr], est réalisable, à condition que les efforts de toutes les parties prenantes se conjuguent dans une action collective», a-t-il prévenu.

Tout en admettant, que des défis d’ordres juridique, institutionnel et tarifaire freinent encore le développement des investissements dans les énergies renouvelables, M. Landolsi a estimé que des avancées concrètes ont été engagées pour lever ces obstacles.

Et de se montrer optimiste, d’autant plus que, a-t-il précisé, «l’année 2025 a été marquée par un saut qualitatif dans la production d’électricité issue des énergies renouvelables», ajoutant que «cette tendance haussière s’accentuera dans les années à venir, portée par la mise en service de projets réalisés sous les régimes de concessions, d’autorisations et d’autoproduction».

I. B.