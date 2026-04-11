L’Allemagne va renforcer ses investissements dans l’industrie électronique en Tunisie

L’Allemagne va étendre ses projets en Tunisie et attirer une quinzaine de nouveaux projets d’investissement, qui permettront d’accroître l’efficacité opérationnelle des entreprises industrielles allemandes implantées dans notre pays.

C’est ce qu’a annoncé Jacqueline Groth, représentante de l’ambassade d’Allemagne pour les programmes de coopération et les affaires économiques, hier, vendredi 10 avril 2026, à l’occasion de la signature du Pacte pour la compétitivité du secteur des industries électroniques, par le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica) et le cluster électronique Elentica.

Ce Pacte vise à renforcer le partenariat public-privé et à doubler les exportations du secteur des industries électroniques, afin qu’elles atteignent 7 milliards de dinars à l’horizon 2030, contre 3,5 milliards de dinars en 2025. C’est une preuve manifeste de l’ambition de la Tunisie de devenir un pôle régional de premier plan pour l’industrie électronique, a souligné Mme Groth, en louant la qualité des ressources humaines et les atouts de la Tunisie en tant que destination d’attraction des investissements extérieurs.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet «Partenariats pour l’emploi et le soutien aux micros et petites entreprises : un travail décent pour une transition socialement juste», mis en œuvre en coopération avec le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre par l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ).

Mme Groth a fait cette annonce à l’occasion de la célébration de 70 ans de relations diplomatiques entre l’Allemagne et la Tunisie sous le slogan «Aichekschön !», un mot-valise né d’un jeu de mots, combinant les mots tunisien «Aichek» et allemand «Dankeschön»

La Tunisie et l’Allemagne entretiennent des partenariats économiques très importants et s’engagent en faveur d’un développement durable et d’une croissance économique dynamique dans les deux pays.

Cet engagement se traduit, selon Mme Groth, par un niveau record d’échanges commerciaux entre les deux pays, qui ont dépassé 5,3 milliards d’euros en 2025, avec un excédent de près de 1,1 milliard d’euros en faveur de la Tunisie.

Les exportations tunisiennes vers le marché allemand ont, quant à elles, dépassé 3,2 milliards d’euros la même année, soit une hausse de 13 % par rapport à 2024.

Cela s’ajoute au volume des investissements directs étrangers allemands dans notre pays, l’Allemagne se classant deuxième, après la France, grâce à la présence de plus de 320 entreprises allemandes actives dans des secteurs à forte valeur ajoutée tels que l’industrie des composants automobiles, l’électronique, le textile et les services technologiques, qui fournissent plus de 93 000 emplois.

I. B.