Nouvelle convocation pour Chawki Tabib | Un 5e dossier d’instruction ouvert

L’ancien président de l’Instance nationale de lutte contre la corruption (Inlucc) Chawki Tabib vient de recevoir une convocation pour comparaître devant un juge d’instruction le mardi 14 avril 2026.

Cette nouvelle affaire s’ajoute à une liste , déplore Chawki Tabib, qui depuis son limogeage en août 2020, fait face à cinq dossiers d’instruction et des dizaines de plaintes.

Il estime par ailleurs que cette succession n’est pas fortuite mais qu’elle s’inscrit dans un contexte global qu’il dénonce fermement : « Le harcèlement judiciaire ne se limite pas aux conséquences juridiques, il vise avant tout la sphère symbolique et médiatique », affirme-t-il via un message posté dans la soirée de ce vendredi 10 avril 2026.

Malgré ce qu’il qualifie de pressions, l’ancien président de l’Inlucc réaffirme sa détermination, tout en confirmant son engagement à se présenter devant la justice mardi prochain.

« L’histoire nous a appris que la multiplication des dossiers ne signifie pas la multiplicité des crimes, mais reflète parfois une volonté acharnée de faire taire une voix », a-t-il encore ajouté.

Y. N.