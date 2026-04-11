Meurtre de Me Manaï | Son fils extradé d’Allemagne et placé en détention

Le fils de l’avocate Mongia Manaï, accusé du meurtre de sa mère a été remis aux autorités tunisiennes par l’Allemagne et placé en détention à la Mornaguia.

L’avion transportant le suspect a atterri avant-hier à l’aéroport international de Tunis-Carthage, indique une source proche du dossier, citée par Mosaïque FM, ce samedi 11 avril 2026, en précisant que cette remise aux autorités tunisiennes s’inscrit dans le cadre de la coopération judiciaire internationale, suite au mandat d’amener émis à l’encontre du suspect après sa fuite à l’étranger peu après les faits.

Sur décision de la justice, le prévenu a été transféré et incarcéré à la prison civile de la Mornaguia, rejoignant ainsi les autres membres de la famille déjà sous les verrous.

Pour rappel, le corps de l’avocate avait été retrouvé entièrement calciné dans un canal à la Manouba et les investigations avaient rapidement pointé du doigt un complot familial impliquant son ex-mari, ses deux fils, ainsi qu’un complice travaillant dans une station de lavage.

Tous les prévenus, y compris le fils extradé, ont été officiellement renvoyés devant la Chambre criminelle près le Tribunal de première instance de Tunis et sont poursuivis pour homicide volontaire avec préméditation.

Y. N.