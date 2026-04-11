Hausse des prix du carburant l La CTN modifier ses itinéraires

La Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) a annoncé la fusion de ses deux traversées prévues vers Marseille et Gênes, entre le 14 et le 19 avril 2026, en une seule croisière, du 17 au 20 avril. Cette mesure a été prise afin d’éviter une hausse des prix des billets due à l’augmentation du prix des carburants, elle-même liée à la situation géopolitique actuelle au Moyen-Orient.

Selon un communiqué de la compagnie, la traversée combinée (Tunis-Gênes-Marseille-Tunis) partira de Tunis le vendredi 17 avril à midi. L’arrivée au port de Gênes est prévue le samedi 18 avril à 14h00, où tous les passagers débarqueront.

La compagnie a indiqué que le ferry quittera Gênes le même jour à 19h00 pour Marseille, avec une arrivée prévue le dimanche 19 avril à 7h00. Le voyage retour de Marseille aura lieu le même jour à midi, l’arrivée à Tunis étant prévue le lundi 20 avril à midi.

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