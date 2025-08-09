Top 20 des TikTokeurs en Tunisie en 2025

TikTok en Tunisie regorge d’étoiles montantes aux idées novatrices et à l’engagement fort. Le magazine électronique Favikon a établi le classement des 20 créateurs de contenus tunisiens qui se sont distingués en 2025 par leur portée et leur créativité.

On retrouve dans le top 5 Douha Laribi (1ère), Rahma Laribi (2e), Hagani (3e), Ghofran Khmiri (4e) et Ayoub Meftah (5e).

Les contenus de ces as des réseaux sociaux ne brillent pas par leurs qualité informationnelle et/ou niveau intellectuel, mais c’est la règle pour ce genre d’exercice : plus ça vole bas, plus ça rapporte de l’audience. Plus c’est léger, plus ça accroche. Donc, sérieux s’abstenir !

Le classement 2025 des TikTokeurs tunisiens s’établit comme suit :

‍20. Cheb Bachir

19. Trabelsi Hiba | Barbie

18. Kheli Nacer | Nacer ben chaaben

17. Rafika Aouaay

16. Ha5il

15. Manel Amara

14. Asmakhalil

13. Jihan Miled

12. Hamma Stories

11. Fatma Loulaa

10. Nael Le Ziente

09. Samy Chaffai

08. Dhouha Hamza

07. Amal Lajmi

06. Ela Ben Salem

05. Ayoub Meftah

04. Ghofran Khmiri

03. Hagani

02. Rahma Laribi

01. Douha Laribi