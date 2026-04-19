Au menu de la Foire du Livre de Tunis 2026

La 40e édition de la Foire internationale du livre de Tunis (Filt) se tiendra du 24 avril au 3 mai 2026, au Palais des expositions du Kram, au nord de Tunis, sous le signe «La Tunisie, patrie du livre» avec 394 maisons d’édition participantes, 184 tunisiennes, 210 étrangères, plus de 148 000 titres exposés. L’Indonésie sera l’invitée d’honneur.

La Filt décernera huit prix, dont six pour la créativité littéraire, intellectuelle et la traduction, et deux pour l’édition, outre des hommages.

Selon le directeur de cette session Mohamed Salah Kadri, le programme propose 25 activités entre colloques, tables rondes et séminaires organisés par diverses institutions.

Les rencontres et débats

Parmi les moments forts, le colloque sur «Les enjeux d’Averroès», organisé à l’occasion du 900ᵉ anniversaire de sa naissance et qui réunira des penseurs de Tunisie, du Maroc, de France, d’Espagne et d’Italie.

D’autres rencontres aborderont des questions telles que les écoles calligraphiques entre tradition et expérimentation, les relations entre littérature et histoire, ainsi que la création et la réappropriation du patrimoine.

Autres problématiques qui seront débattues : métiers du livre et intelligence artificielle ; édition et nouveaux moyens de communication ; piratage numérique et propriété intellectuelle ; roman et cinéma ; écriture de soi ; littérature de jeunesse ; nouvelles pratiques de lecture…

Les auteurs invités

Parmi les auteurs invités de cette édition figurent le romancier et poète palestinien Ibrahim Nasrallah, la romancière égyptienne Reem Bassiouney, le romancier algérien Said Khatibi, lauréat du Prix international de la fiction arabe 2026, ainsi que le romancier yéménite Habib Abdulrab Sarori, lauréat du Prix Katara du roman arabe, Francesca Albanese, autrice d’un récent ouvrage consacré à Gaza intitulé ‘‘Quand le monde dort’’, l’écrivain espagnol Ignacio del Valle, la romancière russe Anna Mitévitch, l’écrivain turc Yusuf Yildiz, l’écrivain sénégalais Omar Dabo, ainsi que la géorgienne Gvantsa Jobava, présidente de l’Union internationale des éditeurs, et Alkhidru Abdul Baaq, directeur du Centre nigérian de recherches arabes et président de l’Union africaine des arabisants.

I. B.