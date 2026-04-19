Lancement d’un cercle de réflexion maghrébin à Paris

Des experts nord-africains viennent de lancer un «incubateur de réflexion stratégique» centré sur l’Afrique du Nord, le Policy Network for Transitions (PNT), rapporte Africa Intelligence.

Ce nouveau cercle de réflexion a été fondé par le Marocain Mohieddine Abdellaoui, ex-directeur régional de l’association américaine Open Society Foundations (OSF), le Tunisien Hamza Meddeb, chercheur au Carnegie Middle East Center, et Michaël Ayari, spécialiste de l’Algérie et de la Tunisie au sein de l’International Crisis Group.

Son objectif :«Encourager les élites nord-africaines à adopter une démarche stratégique de long terme afin de faire face à des défis devenus impérieux, notamment l’entrée dans une phase de post-développement, l’intensification des effets du changement climatique, la transition énergétique et la fragmentation de l’économie globale.»

Pour la soirée inaugurale, le 3 avril 2026 à Paris, le PNT a reçu Nadia Marzouki, chargée de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) français et fille de l’ancien président tunisien Moncef Marzouki (2011-2014) ; Karim Émile Bitar, professeur à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth et à Sciences Po Paris, l’économiste Alexandre Kateb, notamment passé par la Banque mondiale et qui a un temps conseillé la primature algérienne durant l’ère Abdelaziz Bouteflika (1999-2019), ainsi que l’expert onusien tunisien Moncef Kartas, actif par le passé sur la Libye et aujourd’hui sur le conflit éthiopien, a conclu les débats, rapporte encore Africa Intelligence.