Le poème du dimanche | ‘‘La première lettre’’ de Pia Tafdrup

Née à Copenhague en 1952, Pia Tafdrup, est poète, essayiste et dramaturge. Elle est considérée comme l’une des voix importantes de la poésie danoise contemporaine.
Tafdrup a publié de nombreux recueils traduits dans plusieurs langues et couronnés de succès. Auteure d’anthologies sur la poésie danoise. Membre de l’Académie des Lettres danoises depuis 1989.
Tahar Bekri
Je voudrais que ta haine soit emportée par le vent
– Ou la mienne
Je voudrais un silence
Comme la première lettre de l’alphabet
demeure silencieuse
Je voudrais que les ombres vénéneuses soient effacées de ton visage
et que le soleil intérieur se fasse jour
Je voudrais un langage entre nous
capable d’arrêter la guerre que nous avons menée
ta croyance comme la mienne
un langage capable
de clore ma blessure et me rendre le sommeil
Je suis pour toi, mon amour
ce que tu es pour moi
Je voudrais un langage
où confluent les fleuves
sans demander d’où
où vers où
Un silence comme les arbres qu croissent.
Traduit du danois par Carl Gustaf Bjurstöm
La forêt de cristal, Ed. Circe, 2000.
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