Le poème du dimanche | ‘‘La première lettre’’ de Pia Tafdrup

Née à Copenhague en 1952, Pia Tafdrup, est poète, essayiste et dramaturge. Elle est considérée comme l’une des voix importantes de la poésie danoise contemporaine.

Tafdrup a publié de nombreux recueils traduits dans plusieurs langues et couronnés de succès. Auteure d’anthologies sur la poésie danoise. Membre de l’Académie des Lettres danoises depuis 1989.

Tahar Bekri

Je voudrais que ta haine soit emportée par le vent

– Ou la mienne

Je voudrais un silence

Comme la première lettre de l’alphabet

demeure silencieuse

Je voudrais que les ombres vénéneuses soient effacées de ton visage

et que le soleil intérieur se fasse jour

Je voudrais un langage entre nous

capable d’arrêter la guerre que nous avons menée

ta croyance comme la mienne

un langage capable

de clore ma blessure et me rendre le sommeil

Je suis pour toi, mon amour

ce que tu es pour moi

Je voudrais un langage

où confluent les fleuves

sans demander d’où

où vers où

Un silence comme les arbres qu croissent.

Traduit du danois par Carl Gustaf Bjurstöm

La forêt de cristal, Ed. Circe, 2000.