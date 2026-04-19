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Le poème du dimanche | ‘‘La première lettre’’ de Pia Tafdrup

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19 avril 202618 avril 2026
Le poème du dimanche | ‘‘La première lettre’’ de Pia Tafdrup

Née à Copenhague en 1952, Pia Tafdrup, est poète, essayiste et dramaturge. Elle est considérée comme l’une des voix importantes de la poésie danoise contemporaine.

Tafdrup a publié de nombreux recueils traduits dans plusieurs langues et couronnés de succès. Auteure d’anthologies sur la poésie danoise. Membre de l’Académie des Lettres danoises depuis 1989.

Tahar Bekri

Je voudrais que ta haine soit emportée par le vent

Ou la mienne

    Je voudrais un silence

    Comme la première lettre de l’alphabet

    demeure silencieuse

    Je voudrais que les ombres vénéneuses soient effacées de ton visage

    et que le soleil intérieur se fasse jour

    Je voudrais un langage entre nous

    capable d’arrêter la guerre que nous avons menée

    ta croyance comme la mienne

    un langage capable

    de clore ma blessure et me rendre le sommeil

    Je suis pour toi, mon amour

    ce que tu es pour moi

    Je voudrais un langage

    où confluent les fleuves

    sans demander d’où

    où vers où

    Un silence comme les arbres qu croissent.

    Traduit du danois par Carl Gustaf Bjurstöm

    La forêt de cristal, Ed. Circe, 2000.

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