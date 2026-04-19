Tunisie | Vente des voitures en hausse de 22 % au 1er trimestre 2026

Le marché tunisien a absorbé 21 334 voitures neuves au cours du premier trimestre de 2026, contre 17 441 à la même période l’an dernier, dans un contexte de quasi-domination des marques asiatiques, dont les prix sont très concurrentiels par rapport aux marques européennes plus chères.

Selon l’agence Tap, citant la Chambre nationale des concessionnaires et constructeurs automobiles (affiliée à l’Utica), les concessionnaires agréés ont vendu 14 465 voitures à fin mars de cette année, contre 11 862 à la même période l’an dernier, soit une augmentation d’environ 22 %.

Parallèlement, les ventes de voitures sur le marché parallèle ont continué de croître plus rapidement que celles des concessionnaires agréés, avec 6 869 voitures de marques et modèles divers vendues, contre 5 579 véhicules à fin mars 2025, ce qui représente une croissance de 23,1 %.

Le segment des voitures particulières a connu une forte concurrence, avec des ventes totales atteignant 1 844 unités depuis le début de l’année, dont seulement 741 en mars, contre 1 760 au premier trimestre de l’année précédente.

Concernant les véhicules utilitaires, 4 241 ont été vendus sur le marché tunisien à fin mars 2026, contre 3 637 à la même période de 2025, soit une croissance de 16,6 %.

Dans ce segment, la marque Isuzu maintient sa position de leader avec une part de marché de 31,45 %, totalisant 1 334 véhicules vendus depuis le début de l’année, soit une progression de 188 % par rapport à l’année dernière. La marque Fiat arrive en deuxième position avec 17,73 %, suivie de Peugeot avec 16,10 %.

Quant aux voitures particulières, les données de la Chambre nationale des concessionnaires et constructeurs automobiles confirment que 10 224 véhicules ont été vendus, contre 8 225 à fin mars 2025, soit une augmentation de 24,3 %.

La Hyundai Grand i10 arrive en tête des ventes avec 483 unités, suivie de la Renault Kwid (464 unités) et de la Chery Tiggo 1X (453 unités). À noter, les ventes de la marque chinoise Chery ont connu une forte progression dans ce segment, passant de seulement 60 unités au premier trimestre 2025 à 453 unités en 2026. Isuzu domine le marché des véhicules utilitaires.

Les marques asiatiques ont occupé les trois premières places en termes de ventes totales.

Selon les mêmes statistiques, la marque coréenne Hyundai a conservé sa position de leader sur le marché global avec une part de marché de 11,63 %, suivie par la marque japonaise Isuzu en deuxième position avec 9,23 %, puis par Kia en troisième position avec 7,38 %. Les marques françaises Peugeot et Citroën occupent respectivement les quatrième et cinquième places, avec des progressions de leurs ventes de 6,5 % et 6,3 %.

I. B.