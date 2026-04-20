Abdallah Saïd devant la justice ce mardi | Solidarité et appels à sa libération

À la veille de sa comparution devant le tribunal de première instance de Médenine, prévue pour ce mardi 21 avril 2026, la solidarité s’organise autour d’Abdallah Saïd.

Le Forum Tunisien pour les Droits Économiques et Sociaux (FTDES) dénonce une détention arbitraire, en rappelant que Abdallah Saïd, éducateur spécialisé et militant et fondateur de l’association « Les enfants de la lune », est détenu depuis plus de 500 jours

« Abdallah Saïd a consacré sa vie à l’inclusion sociale et au soutien médical et psychologique des personnes fragiles. Pendant des années, son association a opéré en toute transparence, collaborant étroitement avec les structures de l’État et des partenaires nationaux et internationaux pour garantir le droit à la santé et à la dignité », rappelle encore le FTDES.

La même source indique que Abdallah Saïd avait été initialement transféré devant le Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, et que ce dernier a conclu à l’absence totale de soupçons terroristes.

Après l’abandon des accusations les plus lourdes, le dossier a été renvoyé devant le tribunal de Médenine pour de simples poursuites à caractère financier : « Ce que subit Abdallah Saïd s’inscrit dans un contexte de restrictions systématiques contre le travail civil et de criminalisation de la solidarité humaine. »

Le FTDES qui a exprimé sa solidarité avec Abdallah Saïd a appelé à sa libération immédiate et à l’arrêt des poursuites le visant.

Y. N.