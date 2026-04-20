Tunis | Inauguration d’une nouvelle clinique dédiée au personnel pénitentiaire

Dans le cadre du renforcement de la prise en charge sociale et sanitaire des forces de sécurité, la ministre de la Justice, Mme Leila Jaffel, a présidé cet après-midi l’inauguration officielle de la clinique des cadres et agents du Comité général des prisons et de la rééducation (CGPR), située dans le quartier de La Rabta.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie du ministère de la Justice visant à moderniser les infrastructures de santé au profit des agents du corps pénitentiaire et de leurs familles.

La cérémonie s’est déroulée en présence du chef de cabinet de la ministre, du membre du cabinet chargé du système carcéral, du président de l’Instance Générale des Prisons et de la Rééducation et de hauts cadres de l’institution.

Lors de sa visite, la ministre a parcouru les différents services de la clinique pour examiner de près les équipements médicaux de pointe mis à disposition, liton encore dans le communiqué du département de la Justice.

Elle a également échangé avec le personnel médical et paramédical, soulignant l’importance de leur rôle dans l’amélioration de la qualité des soins et de la prise en charge.

Y. N.