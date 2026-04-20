Laouina | Mandat de dépôt contre le migrant ayant squatté la maison de l’avocate

Le Parquet près le tribunal de première instance de Tunis a ordonné, ce lundi, le placement d’un migrant subsaharien en situation irrégulière, après une intrusion insolite et inquiétante au domicile d’une avocate à Laouina.

Les faits, qui ont suscité une vive émotion, se sont déroulés durant la nuit au domicile de l’avocate, où suspect avait fait irruption, prenant son aise en se douchant, en portant les habits de l’époux, avant de s’endormir confortablement dans la chambres à coucher du couple

À l’issue de son interrogatoire, le ministère public a retenu plusieurs charges à l’encontre du suspect, et le dossier a été immédiatement transféré devant la chambre correctionnelle du Tribunal de première instance de Tunis.

Le prévenu devra y répondre de ses actes dans les plus brefs délais.

Y. N.