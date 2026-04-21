‘‘Beyrouth Paradise’’ | Enquête sur les ombres d’une ville 

Beyrouth. Une ville où le bruit des klaxons se mêle aux souvenirs des bombardements, où chaque ruelle semble porter les cicatrices d’une histoire que l’on peine à oublier. Dans ‘‘Beyrouth Paradise’’ de David Hury, parue le 5 février 2026 aux éditions Liana Lévi, le lecteur plonge au cœur d’une capitale vibrante, fragile et impitoyable. Marwan, ancien policier devenu détective privé, est notre guide dans ce labyrinthe de béton, de mémoire et de secrets.

Djamal Guettala

L’intrigue démarre avec l’arrivée de Zoya Kostuyk, une jeune Ukrainienne déterminée à retrouver sa sœur Valentyna, disparue dans le quartier de Maameltein, au nord de Beyrouth. Le détective, méthodique et prudent, devient son unique point d’ancrage dans une ville étrangère et complexe. Entre l’exploration des night-clubs et la quête de vérité, Marwan navigue entre le passé et le présent, la mémoire des guerres et la brutalité du quotidien.

Le style de David Hury est incisif, immersif et parfois poétique. Ses phrases frappent par leur précision et leur rythme : «Ça mûrit et ça gonfle comme les nèfles orangées en été, ça tombe comme les figues gorgées de sucre et ça éclate au sol avant de se faire piétiner par des godillots. »

Résiliente, impitoyable mais toujours vivante

Le lecteur ne se contente pas de suivre une enquête : il ressent la ville, ses sons, ses odeurs, ses tensions. Chaque personnage est un reflet de Beyrouth : résilient, marqué, parfois impitoyable, mais toujours vivant.

Marwan, profondément humain, porte le poids de son passé : la perte de sa sœur Reem, les blessures d’une carrière dans la police, la violence qui l’entoure. Sa fille Maha, vivante mais exilée à Paris, reste une présence à distance, à la fois intime et fragile. Zoya, courageuse et déterminée, incarne la résilience face à la peur et à l’injustice. À travers leurs interactions, le roman explore des thèmes universels : la famille, la loyauté, le courage, mais aussi l’exil et l’incompréhension culturelle.

Le roman plonge également le lecteur dans les coulisses de la nuit beyrouthine. Le Paradise, club emblématique du récit, symbolise un monde de paraître et de danger. David Hury décrit avec minutie ce microcosme : les danseuses, les patrons, les clients, mais aussi la mécanique invisible qui protège certains et menace d’autres. Il ne s’agit pas seulement d’une enquête policière : c’est un portrait sociologique d’une ville en tension, où l’argent, le pouvoir et la survie se croisent.

Les valeurs humaines traversent le récit sans être didactiques. Le courage, l’empathie, la persévérance, la solidarité : autant de forces qui émergent dans les moments de crise. Même dans les situations les plus dangereuses, l’auteur insiste sur la dignité et la volonté de protéger ceux que l’on aime. Ce mélange d’humanité et de réalisme confère au roman une profondeur rare : le suspense ne masque jamais l’émotion ni la réflexion.

Une ville blessée mais vivante

Le livre frappe par sa capacité à rendre palpable l’urgence et la complexité de Beyrouth. L’écriture, rythmée, sensorielle et nerveuse, immerge le lecteur dans l’action tout en lui donnant le temps de ressentir l’histoire des lieux et des personnages. Les dialogues vifs, les descriptions détaillées et la tension constante créent une lecture à la fois captivante et émotive.

En conclusion, ‘‘Beyrouth Paradise’’ est un roman policier qui dépasse le simple suspense. David Hury signe un texte qui mêle enquête, humanité et regard sociopolitique. Une ville blessée mais vivante, des personnages fragiles mais obstinés, un récit qui questionne la mémoire et la justice : voilà ce que ce roman offre au lecteur. Une œuvre à lire pour sentir la tension et la beauté de Beyrouth, pour comprendre la complexité de ses vies et la force des individus qui choisissent de ne pas se laisser écraser par l’Histoire.