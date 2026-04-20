Soumoud pour renforcer la résilience climatique de Kerkennah

Le projet Soumoud, qui vise à renforcer la résilience climatique urbaine dans les territoires les plus vulnérables, est mis en œuvre par Onu-Habitat dans l’archipel de Kerkennah (Sfax), l’un des territoires les plus exposés aux impacts du changement climatique en Tunisie, notamment la montée du niveau de la mer, les événements climatiques extrêmes, les inondations et les sécheresses.

Ces phénomènes exercent une pression croissante sur les infrastructures, les moyens de subsistance, les écosystèmes et les conditions socio‑économiques des communautés locales, affectant de manière marquée les populations les plus vulnérables.

À travers une approche intégrée et fondée sur des données probantes, le projet Soumoud aborde de manière transversale les enjeux de vulnérabilité climatique, d’urbanisation et de biodiversité, souvent traités de manière sectorielle.

Pour une résilience climatique viable et finançable à Kerkennah

Les principales interventions comprennent des évaluations spatiales multi-couches de la vulnérabilité, des processus de planification participatifs, ainsi que le renforcement des capacités du personnel local à Kerkennah pour la conception de projets de résilience climatique viables et finançables.

À ce jour, le projet Soumoud a permis la réalisation de deux résultats majeurs. Le rapport de diagnostic intitulé ‘Multi‑Layer Vulnerability Assessment’ (MVA)a permis d’établir une base de données géospatiale permettant d’analyser de manière intégrée les risques climatiques, urbains et environnementaux. Sur cette base, un plan d’action intitulé Urban Resilience Action Plan (URAP) définit une vision stratégique à long terme pour un développement durable et résilient de l’archipel de Kerkennah, appuyée par un portefeuille priorisé de projets concrets et opérationnels.

Le projet Soumoud a été présenté lors d’un événement le 17 avril 2026 à Tunis, en présence de représentants des autorités nationales et locales, de partenaires au développement, d’experts techniques, du monde académique, de la société civile ainsi que d’agences des Nations Unies. Il s’inscrit dans le cadre du programme Rise Up – Villes résilientes pour les populations urbaines vulnérables, mis en œuvre par Onu‑Habitat dans le gouvernorat de Sfax, et financé par l’Agence espagnole de coopération internationale au développement (Aecid).

L’événement a constitué une plateforme d’échange pour mettre en valeur les résultats, partager de bonnes pratiques et surtout explorer les opportunités de mobilisation de financements climatiques et de partenariats en faveur de la mise en œuvre des projets de résilience identifiés.

Transformer les stratégies climatiques en interventions locales tangibles

Les discussions ont focalisé sur l’importance d’une gouvernance multiniveau, d’une planification basée sur les données et de partenariats solides pour accélérer l’action climatique au niveau local.

Cette initiative s’inscrit dans les cadres politiques climatiques nationaux et internationaux, notamment les Contributions déterminées au niveau national (CDN), la Stratégie nationale de transition écologique (SNTE) les Plans nationaux d’adaptation (PNA), ainsi que le Plan stratégique 2026–2029 d’Onu-Habitat, en traduisant les engagements climatiques en actions concrètes sur le terrain.

À cette occasion, les représentants d’Onu‑Habitat ont souligné l’importance de transformer les stratégies climatiques en interventions locales tangibles, affirmant que le projet Soumoud illustre comment une planification fondée sur des données probantes et des partenariats efficaces peut générer des opportunités de développement durable dans les territoires exposés aux risques climatiques.

Cet événement marque une étape importante dans le renforcement de la résilience urbaine en Tunisie.

En reliant l’action locale aux stratégies nationales et à la coopération internationale, le projet Soumoud contribue à bâtir des territoires plus inclusifs, résilients et durables, au bénéfice des communautés actuelles et futures.

I. B. (avec communiqué).