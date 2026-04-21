En 2025, COMAR Assurances renforce sa contribution à l’économie nationale

Au titre de l’exercice 2025, COMAR Assurances confirme la solidité de son modèle économique et son engagement croissant en faveur de l’économie nationale, dans un contexte de marché de l’assurance en forte évolution.

Les primes émises ont enregistré une progression de 4,03 %, traduisant une politique commerciale sélective et une gestion prudente des risques.

Grâce à une meilleure maîtrise de la sinistralité, les charges de sinistres se sont établies à 140,954 millions de dinars contre 151,083 millions de dinars en 2024, permettant une amélioration notable du résultat technique de l’assurance non‑vie qui atteint 72,204 millions de dinars.

S’agissant de l’assurance vie, le résultat technique ressort à 5,587 millions de dinars contre 6,224 millions de dinars en 2024, dans un contexte marqué par une hausse conjoncturelle de la charge de prestations.

Les produits de placement ont progressé pour s’établir à 114,100 millions de dinars, soutenus par une gestion proactive des actifs et un environnement boursier favorable.

Par ailleurs, les placements de la Compagnie atteignent 895 millions de dinars, contre 827 millions de dinars l’année précédente, confirmant le rôle majeur de Comar dans le financement de l’économie nationale et le soutien aux investissements de long terme.

Fidèle à ses valeurs, COMAR Assurances poursuit activement sa politique de responsabilité sociétale à travers le soutien à la culture, au sport, aux initiatives citoyennes et aux projets à impact social et environnemental, ainsi que par la promotion des meilleures pratiques de gouvernance.

Dans ce contexte, le résultat net de la Compagnie s’établit à 82,150 millions de dinars en 2025, reflétant une performance globale équilibrée et durable.

L’impôt sur les sociétés passe de 19 millions de dinars en 2024 à 27 millions de dinars en 2025

La solidité financière de COMAR est confirmée par des capitaux propres avant affectation de 390,171 millions de dinars, soutenant son développement et sa résilience à long terme.



