Les huiles d’olives tunisiennes une de fois de plus primées en Suisse (Photos)

L’Ambassade de Suisse en Tunisie a salué le nouveau triomphe de l’oléiculture tunisienne à Genève, et ce, lors du Concours International EIOOC qui s’est déroulé la semaine dernière.

La Tunisie a littéralement dominé la compétition avec 49 médailles d’or, confirmant ainsi la montée en puissance et la qualité exceptionnelle de son « or vert » sur la scène mondiale.

Avec 70 marques ayant participé audit Concours, la Tunisie a également décroché 7 autres médailles d’argent et obtenu 12 distinctions dans la catégorie “Healthy”.

Une reconnaissance internationale de plus pour une filière tunisienne qui s’impose, année après année, comme une référence mondiale, a commenté l’ambassade.

Y. N.