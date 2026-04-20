Météo | Les températures pour cette nuit

Selon les dernières prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM), la soirée s’annonce globalement calme sur l’ensemble du pays, bien que quelques phénomènes locaux soient à surveiller.

Des nuages passagers traverseront la majorité des régions cette nuit, indique l’INM qui appelle toutefois à prudence pour ceux qui comptent prendre la route tard dans la nuit au niveau des zones côtières du nord et du centre, et ce, à cause des bancs de brouillard localisés qui pourraient faire leur apparition et réduire la visibilité.

Quant au vent, il soufflera fort à proximité des côtes, mais restera faible à modéré à l’intérieur du pays.

Pour les températures, une douceur printanière est annoncée avec des nocturnes comprise entre 15°C et 19°C dans les régions du nord et du centre et entre 20°C et 24°C sur le reste du pays.

Y. N.