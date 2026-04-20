Transport-Tunisie | Le port de La Goulette accueille 136 nouveaux bus chinois

Ce lundi 20 avril 2026, la quatrième cargaison de bus neufs, composée de 136 unités, a débarqué au port de la Goulette à la banlieue nord de Tunis.

Ces véhicules s’inscrivent dans le cadre du premier appel d’offres international portant sur un total de 461 bus en provenance de Chine.

Cette livraison vise à répondre à l’urgence du secteur et à améliorer le quotidien des usagers tunisiens, rappelle le ministère du Transport.

L’arrivée de ces nouveaux bus devrait soulager la pression sur les lignes des différentes région et offrir un confort aux passagers, sachant la distribution tient compte des besoins de chaque gouvernorat et que la priorité est donnée zones dites marginalisées, où le besoin en transport est le plus urgent et vital pour le quotidien des citoyens.

Y. N.