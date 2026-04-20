Tunis | Elle surprend un immigré clandestin sur son lit conjugal !

L’histoire est à peine croyable : une citoyenne tunisienne rentre chez elle le soir , à Laouina, au nord de Tunis, et trouve, dans sa chambre et sur son lit conjugal, un immigré clandestin subsaharien, qui avait pris son aise au point qu’avant de dormir, il prit une douche et se changea avec les habits de l’époux absent.

Craignant d’être agressée, la propriétaire de l’appartement, avocate de son état, Me Dhouha Saïdi, s’est enfuie, a appelé son mari au téléphone, alerté le gardien de la résidence et ameuté les voisins, avant d’aller porter plainte au poste de police.

Lorsque les agents sont arrivés, l’intrus était toujours sur les lieux et lorsque Me Saïdi lui a demandé ce qu’il faisait chez elle, il lui a répondu, imperturbable : «C’est ma maison».

C’est, en tout cas, ce qu’elle a rapporté hier, dimanche 19 avril 2026, dans une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux.

Selon sa collègue Me Raja Abassi, qui intervenait ce lundi 20 avril dans ‘‘Ahla Sbah’’, la matinale de Mosaique FM, l’intrus a été arrêté et mis en garde-à-vue, mais il n’a pas encore expliqué comment et quand il s’est introduit dans la maison, et pourquoi il ne s’est pas enfui lorsque Me Saïdi l’a surpris chez elle.

Sur un autre plan, la mère de Me Saïdi, qui était agonisante dans une clinique de Tunis au moment des faits, est décédée dans la soirée du dimanche à lundi. Elle était aveugle, très malade et vivait avec sa fille dans le même appartement, comme l’a rapporté Me Abassi. Elle aurait pu être agressée si l’intrus l’avait trouvée en pénétrant par effraction dans l’appartement, a indiqué Me Abassi.

I. B.