‘‘La Lettre Jaune’’ | Le premier roman de Walid Nemili

Walid Nemili, chroniqueur et blogueur littéraire, vient de publier son premier roman, ‘‘La Lettre Jaune’’, un thriller psychologique intense qui plonge le lecteur dans les méandres de la culpabilité et des secrets enfouis.

Le jour de ses trente ans, Yasmine reçoit une enveloppe anonyme d’un jaune éclatant. À l’intérieur, une phrase simple et dévastatrice : «Tu l’as tué.» Ce message, d’abord absurde, va fissurer ses certitudes et l’entraîner dans une descente aux enfers où le passé resurgit sans laisser d’échappatoire.

Passionné de littérature francophone, Walid Nemili n’est pas un inconnu dans le monde des livres. Après avoir interviewé les plus grands noms du thriller (Franck Thilliez, Alexis Laipsker) et œuvré pour la promotion des écrivains tunisiens à travers ses capsules et émissions radio, il livre ici une œuvre personnelle qui maîtrise les codes du genre tout en y apportant une sensibilité unique.

Une rencontre et séance de dédicaces se tiendra samedi 25 avril 2026, à 15h00, à la Foire du livre de Tunis, au stand 1710 de Hkeyet Edition.