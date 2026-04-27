Foire du livre de Tunis | Articles interdits et sanctions pour les contrevenants

La direction de la Foire internationale du livre de Tunis, dont la 40e édition se tient du 23 avril au 3 mai 2026, au Palais des Expositions, au Kram, a appelé les exposants au strict respect du chapitre sept de son règlement intérieur, notamment en ce qui concerne la nature des articles exposés, afin d’assurer le bon déroulement de l’événement.

Dans un communiqué publié le lundi 27 avril 2026, elle a souligné que l’exposition ou la vente de jouets pour enfants de toute nature, de fournitures de bureau et de matériel d’ingénierie, ainsi que de tout matériel ou équipement sans lien avec les livres et l’édition, sont strictement interdites.

Le communiqué précise également que toutes les expositions doivent présenter un contenu éducatif et culturel conforme à l’identité et aux objectifs du salon, et respecter pleinement les listes précédemment publiées.

La direction a souligné que toute infraction à ce règlement entraînerait des sanctions immédiates, pouvant aller jusqu’à la fermeture du stand et l’annulation de la participation, tout en exhortant les exposants à respecter scrupuleusement les procédures susmentionnées afin de préserver l’image de la foire et la qualité de son contenu culturel.

I. B.