Le SNJT appelle à un rassemblement de soutien à Zied El-Heni

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a lancé un appel à la mobilisation, ce lundi 27 avril 2026, pour soutenir le journaliste Zied El-Heni.

Une manifestation de solidarité est ainsi prévue pour «dénoncer les pressions exercées sur les professionnels des médias et réaffirmer l’attachement indéfectible à la liberté d’expression», indique le SNJT dans son communiqué

Le syndicat invite l’ensemble des journalistes, militants des droits de l’homme et citoyens engagés à se rassembler jeudi 30 avril 2026 à partir de 9h devant le Tribunal de première instance de Tunis (rue Bab Bnet), sous le slogan « Le journalisme n’est pas un crime »

Dans son communiqué, le SNJT souligne que cette action vise non seulement à apporter un soutien à Zied El Heni, «mais aussi à ériger un rempart contre les menaces qui pèsent sur le paysage médiatique tunisien».

Y. N.