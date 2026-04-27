Zahr Nabeul Tour-La Route du Bigaradier | Trésor emblématique de la région

En marge du Festival annuel de la fleur de bigaradier, l’Association pour la sauvegarde de la ville de Nabeul (ASVN), vient de lancer officiellement le Zahr Nabeul Tour — une route thématique dédiée au bigaradier, ce trésor emblématique de la région.

De la cueillette à la transformation, les visiteurs sont invités à découvrir un savoir-faire ancestral à travers producteurs, artisans, restaurateurs et hébergeurs. Aujourd’hui, 13 membres composent la Route du Bigaradier de Nabeul, offrant une expérience immersive et authentique autour de ce produit du terroir.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie nationale de valorisation des produits du terroir, portée par le ministère de l’Agriculture avec le soutien de l’APIA et du projet PAMPAT Tunisie, soutenu par la Coopération suisse et mis en œuvre par l’ONUDI Tunisie.

« La Route du Bigaradier » – Zahr Nabeul Tour s’ajoute ainsi aux deux autres routes thématiques déjà en place : Oueslati Zit’Tour à Kairouan et Romena Tour à Testour. Une belle manière de découvrir ces régions tunisiennes loin des sentiers battus, au rythme des saisons et des savoir-faire.

La cérémonie de lancement s’est tenue en présence de la Gouverneure de Nabeul, Hana Chouchani, ainsi que de représentants du Ministère de l’Agriculture, de l’Office national du tourisme tunisien (ONTT), de l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles APIA, de l’Office de l’Artisanat, de l’Ambassade de Suisse en Tunisie, ainsi que d’acteurs du tourisme et des médias nationaux et régionaux.

Communiqué : Ambassade de Suisse en Tunisie

Ph. Pampat Tunisie / ASVN