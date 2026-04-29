Fita 2026 | La Tunisie, pont économique vers l’Afrique

La Tunisie entend renforcer son rôle de plaque tournante économique pour l’Afrique lors de la neuvième édition du Forum international sur le financement, l’investissement et le commerce en Afrique (Fita 2026), qui se tient à l’hôtel Radisson Blu & Centre de congrès de Tunis, les 28 et 29 avril 2026.

Organisé par le Tunisia Africa Business Council (TABC), cet événement met cette année l’accent sur les chaînes de valeur africaines, levier de la transformation industrielle et de l’intégration économique du continent.

Selon Anis Jaziri, président du TABC, le forum confirme son rôle de plateforme stratégique pour les entreprises, les investisseurs, les institutions financières et les gouvernements intéressés par les marchés africains.

La participation annoncée comprend des délégations de dizaines de pays, avec des rencontres B2B et B2G et des sessions consacrées aux infrastructures, à l’industrialisation, à l’énergie, à la finance, au commerce intra-africain, aux technologies vertes et à l’innovation.

Le Canada est l’invité d’honneur de cette édition 2026, avec une délégation de 45 entreprises désireuses d’explorer des partenariats avec des opérateurs tunisiens pour accéder aux marchés africains.

La Guinée figure également parmi les participants africains, avec la présentation du plan Simandou 2040, considéré par Conakry comme un programme structurel visant à transformer les ressources minières en développement industriel, infrastructurel et social.

La République démocratique du Congo est également au centre des discussions. Parmi les projets phares figurent le projet Kiamona, l’extension urbaine de Kinshasa et des initiatives industrielles impliquant des entreprises tunisiennes, notamment Novation City et un complexe textile.

Anis Jaziri ouvre le forum.

Plus de 15 accords de partenariat devraient être signés aujourd’hui entre chambres de commerce, organisations patronales et groupes de réflexion, en plus de l’annonce de trois grands projets confiés à des entreprises tunisiennes en Afrique.

Pour Tunis, la Fita s’inscrit dans une stratégie de diplomatie économique visant à compenser la taille limitée du marché intérieur par un rayonnement accru en Afrique subsaharienne. Le TABC présente cette initiative comme une opportunité de consolider la position de la Tunisie comme porte d’entrée sur le continent, en tirant parti de son expertise dans les domaines de l’ingénierie, des infrastructures, de l’énergie, de l’eau, des télécommunications et des services. Le défi reste de transformer le capital relationnel du forum en contrats efficaces, en financements et en une présence stable pour les entreprises tunisiennes sur les marchés africains.

Plusieurs conventions structurantes ont été conclues, couvrant plusieurs secteurs clés tels que l’infrastructure, l’énergie, l’eau, l’assainissement, l’industrie textile, l’innovation et l’entrepreneuriat :

· Novation City Kinshasa (en partenariat avec Tucad)

· Kia Mona Tex – projet d’un complexe industriel dans le secteur du textile (TUCAD)

· Technopark RDC (Tucad)

· TABC – African Progressive Women (Afrique du Sud)

· TABC – Chambre de Commerce Tunisie-Madagascar

· TABC – China Cameroun Business Association

· TABC – Fédération tunisienne du textile et de l’habillement

· Tucad – Carrousel Finances

· TABC – Technopole Sfax

· TABC – RTCA (Réseau Tuniso Canadien des Affaires)

· TABC – Accelerate Africa.

Ces accords traduisent une dynamique de coopération Sud–Sud renforcée, ainsi qu’une volonté commune d’accélérer la structuration de chaînes de valeur africaines intégrées, conformément au thème de cette édition.

I. B.