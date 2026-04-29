Une ancienne responsable de la SNCFT condamnée à 5 ans de prison

La justice a rendu son verdict dans une affaire de malversations financières au sein de la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT), condamnant une ancienne cadre de l’entreprise pour des faits de mauvaise gestion.

La Chambre criminelle près le Tribunal de première instance de Tunis a prononcé, hier, une peine de cinq ans de prison à l’encontre de la prévenue, et ce , suite à une plainte déposée par l’entreprise elle-même , indique Mosaïque FM en citant une source proche du dossier, ce mercredi 29 avril 2026.

L’enquête a porté sur des soupçons de manipulation des assurances au sein de la société et de falsification de contrats d’assurance durant le mandat de la prévenue, en détention depuis 2023, précise la même source.

Y. N.