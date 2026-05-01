Habib Chebil | Publication d’un ouvrage commémoratif par le Théâtre tunisien

Sous l’égide du Ministère des Affaires Culturelles, le Théâtre national tunisien, en partenariat avec le Centre d’Art vivant du Belvédère et la Direction des Arts Visuels, a publié un bel ouvrage commémoratif consacré à l’artiste plasticien et metteur en scène Habib Chebil (1936-2004).

Le contenu du livre a été élaboré par le chercheur Sami Ben Amer, dans le cadre d’un événement comprenant également une exposition rétrospective intitulée « L’Émergence du Corps : Chemins entre Scène et Toile » et un colloque organisé à la Biblothéque Bechir Ben Slama, à la salle du Quatrième Art.

L’ouvrage propose de multiples entrées au parcours d’un artiste exceptionnel qui a conjugué arts visuels et art scénique, une experience aux multiples facettes qui invite à une profonde réflexion sur les relations imbriquées entre le visuel et le dramatique, le statique et le dynamique, le figuratif et l’expérimental.

Habib Chebil a discrètement influencé l’esthétique de l’écriture théâtrale, transformant lignes, dimensions, couleurs, lumières et ombres en éléments structuraux, transcendant leur perception entant que simples effets visuels.

Chbil était un artiste visuel dans son approche de la scène et un artiste de théâtre dans son œuvre picturale. Il a rompu avec les conventions pour découvrir de nouvelles valeurs esthétiques, conférant à son expérience un caractère unique tant dans les arts du théâtre que dans les arts visuels.

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