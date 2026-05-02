‘‘Round 13’’ | Helmi Dridi primé à Annaba

Le film ‘‘Round 13’’ de Mohamed Ali Nahdi poursuit une trajectoire remarquée sur la scène des festivals internationaux, confirmant la reconnaissance croissante de ses interprétations principales. La distinction la plus récente revient à Helmi Dridi, couronné du prix du meilleur acteur lors du Festival du film méditerranéen d’Annaba. Une récompense qui vient saluer une performance intense, habitée, construite dans une logique de justesse et de retenue, loin de toute démonstration excessive.

Cette consécration s’ajoute à celle obtenue par Afef Ben Mahmoud, distinguée pour la meilleure interprétation féminine au Festival international du film du Caire.

Ensemble, ces distinctions dessinent un parcours cohérent qui met en lumière la solidité du travail d’interprétation au sein du film.

Au-delà des prix individuels, ces récompenses soulignent un engagement artistique global, fondé sur une exigence de jeu, une précision dans l’incarnation des personnages et une recherche constante de vérité à l’écran. Le travail des comédiens s’inscrit dans une approche épurée, privilégiant la sincérité et la densité émotionnelle plutôt que l’effet spectaculaire.

Le choix de réunir ces deux interprètes apparaît aujourd’hui comme un pari pleinement assumé, porté notamment par le travail de direction artistique et de casting de Rahma Zoghlami, dont la contribution s’est révélée déterminante dans la construction de cette distribution.

Enfin, au-delà de la reconnaissance professionnelle, le film porte également une dimension humaine et mémorielle, inscrite dans une démarche de sens et de dédicace.

Actuellement projeté en France et en Tunisie, ‘‘Round 13’’ confirme ainsi son positionnement dans un cinéma d’exigence, attentif à l’humain et à la vérité des trajectoires.

Djamal Guettala