Tunisie | Le FSN appelle à la libération de Rached Ghannouchi

Dans un communiqué publié ce vendredi 1er mai 2026, le Front du salut national (FSN) a exprimé sa vive inquiétude face à la dégradation de l’état de santé de Rached Ghannouchi.

La coalition regroupant les partis de l’opposition appelle à la libération immédiate du chef du parti islamiste Ennahdha, invoquant des raisons humanitaires et juridiques.

Le FSN affirme suivre avec une « préoccupation majeure » l’évolution de la santé de Rached Ghannouchi, en affirmant que l’inquiétude grandit tant chez ses proches que chez ses partisans.

« Le maintien en détention de Rached Ghannouchi, compte tenu de son âge et de sa condition physique actuelle, représente un danger sérieux pour sa vie », indique le FSN qui dénonce « une mesure qui contrevient aux normes humanitaires élémentaires et aux principes du droit international ».

La même source appelle donc à « la libération immédiate de Rached Ghannouchi pour raisons de santé et en l’absence de preuves tangibles selon la défense, ainsi qu’à la libération de tous les détenus politiques sans exception, tout en revendiquant l’indépendance de la justice et l’arrêt des poursuites à caractère politique ».

Et d’ajouter : « La Tunisie ne peut se reconstruire sur l’exclusion, la haine ou la vengeance… L’avenir du pays repose sur le consensus et le respect rigoureux des libertés individuelles et collectives ».