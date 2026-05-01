Festival du film méditerranéen d’Annaba | Deux prix majeurs pour la Tunisie

Clôture en beauté pour la Tunisie en Algérie ; entre la consécration de l’acteur Helmi Dridi et la promesse de la jeune réalisatrice Yasmine Bouabid, le cinéma national a raflé des distinctions de prestige lors de cette 6ᵉ édition, recevant les félicitations officielles du Centre national du cinéma et de l’image (CNCI).

Le cinéma tunisien s’est distingué avec éclat lors de la 6ᵉ édition du Festival du Film Méditerranéen d’Annaba en Algérie, à travers deux distinctions qui témoignent de la richesse et du dynamisme de la scène cinématographique tunisienne.

L’acteur tunisien Helmi Dridi a remporté le Prix du Meilleur Acteur pour son rôle dans « Round / الجولة 13 » du réalisateur Mohamed Ali Nahdi, une récompense qui met en lumière l’excellence du talent tunisien.

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La réalisatrice tunisienne Yasmine Bouabid a également obtenu une Mention spéciale pour son projet de premier film « The Corner Where I Met You », soulignant l’émergence d’une nouvelle génération de cinéastes tunisiens.

Le Centre National du Cinéma et de l’Image félicite chaleureusement les talents tunisiens distingués et réaffirme son engagement constant en faveur du rayonnement du cinéma tunisien sur les scènes régionales et internationales.

Communiqué CNCI