Pluies en Tunisie | Record enregistré à Kasserine ce vendredi

Les précipitations ont été au rendez-vous ce vendredi 1er mai 2026 dans différentes régions du pays et, selon les relevés arrêtés à 21h00, la région de Kasserine arrive en tête des statistiques nationales.

Alors que le pays connaît un épisode pluvieux, en particulier au nord-ouest et au sud, c’est la ville de Kasserine qui a reçu les quantités les plus importantes aujourd’hui, indique l’Institut national de la météorologie (INM), en précisant avoir enregistré un cumul de 47 millimètres.

Ces pluies, bien accueillies par le secteur agricole, ont touché plusieurs gouvernorats, mais l’intensité est restée particulièrement localisée sur les hauteurs du Centre-Ouest.

Pour rappel, les autorités appellent à la vigilance sur les routes en raison de la chaussée glissante et de la montée possible du niveau des eaux dans certains oueds de la région.

Y. N.