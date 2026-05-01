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Météo | Prévisions pour cette nuit en Tunisie

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1 mai 20261 mai 2026
Météo | Prévisions pour cette nuit en Tunisie

Le ciel restera agité sur plusieurs régions de la Tunisie ce soir avec une météo capricieuse entre pluies éparses et vents forts, annoncés par l’Institut national de la météorologie (INM).

Pour cette nuit, le temps sera marqué par des passages nuageux parfois denses sur la majeure partie du pays et des pluies éparses sont attendues, touchant principalement les régions du centre et localement le sud-est.

Selon l’INM, la vigilance est de mise sur les côtes et dans le sud avec des vents soufflant avec une intensité relativement forte à forte près des côtes.

Quant aux températures, elles vont varier entre 15°C et 20°C avec des nocturnes qui chuteront aux alentours de 12°C sur les hauteurs de l’ouest.

Y. N.

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