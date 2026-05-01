Rassemblement de soutien aux journalistes emprisonnés ce samedi

Un rassemblement est prévu demain, samedi 2 mai 2026, à 11h devant le siège du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) à Tunis.

Ce sit-in est organisé par les familles des journalistes Mourad Zghidi et Zied El-Heni, ainsi que par le Syndicat national des journalistes tunisiens et le Comité national de soutien au journaliste Mourad Zghidi.

Cette mobilisation intervient à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée le 3 mai de chaque année.

« Il s’agit d’un combat de chaque esprit libre, de toutes celles et de tous ceux qui croient en la liberté et à la dignité de ce pays… La liberté de Mourad Zghidi, Borhane Bsaies et Zied El-Heni est indissociable de celle de tous les journalistes, tout comme la liberté des journalistes est indissociable de celle de chaque citoyen », commentent les organisateurs.

Y. N.