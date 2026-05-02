Le FSN exprime sa solidarité absolue avec la LTDH

Le Front du salut national (FSN) a publié un communiqué ce samedi 2 mai exprimant sa solidarité pleine et entière avec la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’Homme (LTDH), suspendue pour un mois par les autorités le 24 avril dernier.

Dans son communiqué publié une semaine après les faits, la coalition regroupant des partis de l’opposition a dénoncé une « attaque flagrante contre une organisation nationale historique, qui a joué, durant des décennies, un rôle pivot dans la protection des libertés fondamentales et la consolidation de l’État de droit en Tunisie ».

Le communiqué du FSN indique que « les critiques ou réserves pouvant être émises concernant les performances ou certaines positions de la Ligue ne doivent en aucun cas justifier l’acharnement ou l’abandon de son soutien ».

Le Front exige ainsi l’annulation immédiate de la décision de suspension et la levée de toutes les restrictions pesant sur les activités de la Ligue, conformément à la Constitution et aux engagements internationaux de la Tunisie.

La même source a par ailleurs appelé à l’union des forces nationales et des organisations civiles pour protéger les acquis des Tunisiens en matière de liberté et de dignité.

Y. N.