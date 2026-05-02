Autoroute Tunis-Bizerte | Déviation de la circulation pendant une semaine

Le ministère de l’Équipement et de l’Habitat annonce une modification temporaire du trafic sur l’autoroute A4 (Tunis-Bizerte). Cette mesure est nécessaire pour permettre la réalisation d’essais de signalisation horizontale.

Le ministère précise que ces travaux impacteront les usagers circulant dans le sens Tunis vers Bizerte, spécifiquement au niveau de la station de péage de Sidi Thabet. La déviation sera opérationnelle du dimanche 3 mai au vendredi 8 mai.

Les autorités appellent les conducteurs à la vigilance, au respect de la signalisation temporaire et à une réduction de la vitesse à l’approche du chantier pour assurer la sécurité de tous.

Y. N.