Un vaste réseau de cyber-escroquerie et de blanchiment d’argent démantelé à Tunis

La police judiciaire a démantelé un réseau organisé spécialisé dans le piratage de comptes et l’extorsion de fonds. Pas moins de 26 individus ont été interpellés.

C’est un coup de filet majeur annoncé ce samedi 2 mai 2026 par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Cette opération a été menée suite à des investigations techniques et de terrain approfondies par les unités de la Direction des affaires criminelles, qui ont réussi à arrêter 26 membres de ce réseau opérant dans la cyber-fraude et le blanchiment d’argent.

Dans son communiqué, la DGSN précise que, via de faux profils et des pages commerciales sur les réseaux sociaux, les suspects proposaient des produits à des prix défiant toute concurrence. Une fois le contact établi, ils prenaient le contrôle des comptes personnels des utilisateurs en les piratant.

En utilisant le compte piraté, ils contactaient les amis de la victime en prétendant que celle-ci était en état d’arrestation dans un poste de police et les mettaient en relation avec un complice se faisant passer pour un avocat. Ce dernier exigeait l’envoi urgent d’un mandat postal au titre d’une « amende » pour obtenir la libération du proche, avant de faire retirer l’argent par des tiers.

L’opération a permis l’arrestation de 26 suspects. Les perquisitions ont mené à la saisie de biens matériels et d’outils technologiques servant à leurs activités illicites, d’importantes sommes d’argent en espèces ainsi que des documents administratifs et bancaires prouvant les transactions frauduleuses.

Le Parquet près le Tribunal de première instance de Tunis a ordonné la mise en détention de tous les suspects et l’enquête se poursuit pour identifier d’éventuels autres membres dudit réseau.

Y. N.