Œufs de consommation | Le secteur perd 10 millions de dinars par mois

Le président de la Chambre des volailles relevant de l’Utica, Wassim Boukhris, a alerté, vendredi 1er mai 2026, sur le risque de faillite imminente des petits et moyens producteurs d’œufs de consommation, en raison des pertes financières accumulées et des répercussions de l’application rétroactive de la réglementation du secteur.

Lors d’une interview radio Diwan FM, M. Boukhris a expliqué que le secteur des œufs de consommation traverse une grave crise structurelle, entraînant des pertes financières estimées à 10 millions de dinars par mois pour les producteurs. Des pertes dues, selon lui, à une surproduction et à une chute des prix de vente en dessous du coût de production réel au cours des trois derniers mois.

M. Boukhris a, également, fait valoir que l’application rétroactive des spécifications publiées en décembre 2022 excluait une grande partie des éleveurs de volailles actifs depuis des décennies, ajoutant que ces mesures, relatives aux distances légales entre les exploitations, empêchaient les éleveurs d’accéder aux financements bancaires et aux avantages fiscaux offerts par l’Agence de promotion des investissements agricoles (Apia).

Le président de la Chambre des volailles a appelé au rétablissement immédiat du système de quotas de production et à sa répartition équitable entre les éleveurs établis et les nouveaux venus. Il a également exigé la mise en œuvre des conclusions de la Stratégie de réforme du secteur avicole de 2018, qui prévoit des mécanismes clairs de contrôle de la production et l’abattage obligatoire des volailles vieillissantes.

En revanche, M. Boukhris a exclu le recours aux exportations comme solution immédiate pour absorber le surplus de production actuel. Il a attribué cette position à l’absence de stratégie gouvernementale durable dans ce domaine depuis la perte des marchés étrangers directs, notamment le marché libyen, suite aux précédentes interdictions d’exportation.

I. B.