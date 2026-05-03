Exposition de Saena Delacroix-Sadighiyan | Tracer l’exil, écrire l’identité

L’Institut français de Tunisie accueille l’artiste Saena Delacroix-Sadighiyan pour une exposition où la calligraphie devient à la fois langage, corps et mémoire.

Issue de sa résidence à la Villa Salammbô Sousse, cette série prolonge le travail du roman graphique 36 femmes dans une valise (coécrit avec Brigitte Coscas) et explore, à travers un geste plastique et sensible, les questions d’exil et d’identité.

En mêlant alphabets arabo-persan et latin, l’artiste compose des formes instables où l’identité se construit dans le mouvement, entre tensions, traductions et mémoires.

Encres, pigments organiques et matières locales inscrivent les œuvres dans une écologie du geste, où le territoire infléchit la forme et la temporalité de l’écriture.

L’exposition met en lumière des récits de femmes, entre mémoire, transmission et engagement, et propose une réflexion sur la calligraphie comme pratique à la fois intime et politique.

Plus d’infos sur l’artiste et sur le roman graphique « 36 femmes dans une valise »