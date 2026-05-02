Tunisie | 20 à 31 ans de prion pour des trafiquants de drogue

La Chambre criminelle du Tribunal de première instance de Tunis a prononcé des peines de prison allant de 20 à 31 ans, assorties d’amendes dépassant 400 000 dinars, à l’encontre de membres d’un réseau international de trafic de stupéfiants, rapporte Mosaïque FM.

Les prévenus ont été reconnus coupables d’avoir introduit clandestinement d’importantes quantités de cocaïne et d’autres stupéfiants en provenance d’un pays européen, destinés à être distribués en Tunisie.

L’affaire a débuté lorsque les douaniers du port de La Goulette ont été intrigués par la voiture d’un expatrié tunisien de retour d’une traversée maritime. Une fouille approfondie du véhicule à l’aide d’un scanner a révélé la présence de compartiments dissimulés dans les portières et la roue de secours.

L’opération a permis la saisie d’une importante cargaison de 11 000 comprimés de stupéfiants, ainsi que de 26 sachets de cocaïne pure.

Grâce à des interrogatoires approfondis menés auprès du chauffeur et de son complice, les deux hommes ont avoué travailler pour un réseau criminel transnational. Ils ont confirmé que la cargaison était destinée à un important trafiquant résidant dans le quartier d’El Aouina, à Tunis.

En coordination avec le parquet, une embuscade a permis l’arrestation du troisième suspect à son domicile, où d’autres quantités de stupéfiants, prêtes à être distribuées, ont été saisies.

I. B.