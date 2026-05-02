Météo | Les températures pour cette nuit

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM), le temps sera marqué par un ciel partiellement voilé sur la plupart des régions de la Tunisie cette nuit.

La même source annonce des vents soufflant du secteur Est, qui seront relativement forts à proximité des côtes et dans le sud du pays. La prudence est de mise pour les activités maritimes au nord, où la mer sera agitée à très agitée.

Les thermomètres afficheront des valeurs printanières pour la nuit, indique encore l’INM, en précisant que les températures varieront cette nuit entre 10°C et 14°C au nord et sur les hauteurs, et entre 15°C et 19°C dans le reste du pays.

Y. N.